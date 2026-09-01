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Татар-информ

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Муж погиб, жена ранена: вражеский дрон ударил по авто в Белгородской области

Муж погиб, жена ранена: вражеский дрон ударил по авто в Белгородской области

В Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. Об этом сообщает региональный оперштаб. Мужчина погиб на месте, а его супруга получила осколочные ранения и ожоги лица, рук и ног.

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