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Россия считает Рождественское перемирие аморальным для Украины

Россия считает Рождественское перемирие аморальным для Украины

Мария Захарова назвала отказ Украины от рождественского перемирия аморальным. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан предложил идею обмена пленными и прекращения огня, но президент Зеленский отверг эту инициативу.

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