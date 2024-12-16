Россия считает Рождественское перемирие аморальным для Украины

Мария Захарова назвала отказ Украины от рождественского перемирия аморальным. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан предложил идею обмена пленными и прекращения огня, но президент Зеленский отверг эту инициативу.
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