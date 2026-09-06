Кассационный суд оставил в силе приговор осужденной на пять лет Анне Монгайт

Кассационный суд отказался изменить приговор журналистке телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анне Монгайт (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной на пять лет за распространение фейков о российских войсках.
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