Кассационный суд оставил в силе приговор осужденной на пять лет Анне Монгайт

Кассационный суд отказался изменить приговор журналистке телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анне Монгайт (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной на пять лет за распространение фейков о российских войсках.