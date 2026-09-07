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ОАК: Як-130М и Су-57 прибыли на площадку салона в Египет

ОАК: Як-130М и Су-57 прибыли на площадку салона в Египет

Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М и истребитель пятого поколения Су-57 прибыли на Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

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