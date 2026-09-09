AsiaOne: Спасатели нашли живую женщину в Непале через 10 дней

В Непале после наводнения 64-летняя Чандрика Шрестха была найдена живой спасателями спустя 10 дней. 5 сентября её извлекли из завалов, где она оставалась на верхнем этаже разрушенного дома благодаря воздушному карману.
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