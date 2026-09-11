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Более 86 тысяч зрителей посетили «Цирковые дивертисменты» в «Сокольниках»

Более 86 тысяч зрителей посетили «Цирковые дивертисменты» в «Сокольниках»

В московском парке «Сокольники» завершился проект «Цирковые дивертисменты», организованный Департаментом культуры Москвы и Большим Московским цирком в рамках проекта «Лето в Москве».

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