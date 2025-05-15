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В Европе сделали дерзкое заявление о мире на Украине

Страны ЕС, выдвигая ультиматумы и игнорируя мирные инициативы России, стремятся втянуть США в конфликт с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор […] The post В Европе сделали дерзкое заявление о мире на Украине first appeared on LentaMsk.

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