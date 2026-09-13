Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

116 подписчиков

Британия рискует развалиться: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости

Британия рискует развалиться: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать на планируемой в ближайшее время встрече совместную декларацию, в которой будет содержаться требование к Лондону предоставить им право на проведение референдумов по вопросу независимости.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым