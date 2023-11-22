Бойня на «Маракане»! Полиция лупила фанатов, Месси уводил аргентинцев с поля, а бразильцы впервые в истории проиграли дома в отборе

В матче квалификации ЧМ-2026 Бразилия уступила Аргентине (0:1), доведя серию поражений до трех. 6-й тур Аргентина – 15 очков, Уругвай – 13, Колумбия – 12, Венесуэла – 9, Эквадор – 8, Бразилия – 7, Парагвай – 5, Чили – 5, Боливия – 3, Перу – 2.
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