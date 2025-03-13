Политика как он...
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Политика как она есть

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Украинский дипломат раскрыл судьбу утраченных Киевом территорий после переговоров с США

Украинский дипломат раскрыл судьбу утраченных Киевом территорий после переговоров с США

  Украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным, раскрыл детали переговоров Украины и США в Джиде, которые остались за рамками заявлений двух стран.

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Комментарии
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Генрих
Ну и нахрена нам среднеазиаты и закавказцы? Они входили в состав империи...
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8 час.
Владимир Алтайцев
Она уже  прокололась крепко  в  одном  блоге- заявив, ч то образование  ей  родители оплатили. Но  не учла  поганка  один  нюанс  - в СССР не  было платного  образования, разве  что перед войной  платили  в  старших  классах  школы  что-то около  150 рублей  в год, по  ценам 1961  года  это 15  рублей. Но после смерти Сталина  эти платежи отменили  в  1956  году, как и вузах, которое  было  25  рублей  в год по ценам 1961  года, когда  средняя  зарплата  рабочего  в 1948  году  была  порядка  380  рублей  в МЕСЯЦ или  38  рублей  в ценах  61-го года..
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8 час.
Генрих
Не, просветления у тебя, хоть и крайне редко, но случаются... Но в остальное время ты дура-дурой... до полного идиотизма.
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3 час.
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