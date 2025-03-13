Украинский дипломат раскрыл судьбу утраченных Киевом территорий после переговоров с США

Владимир Алтайцев

Она уже прокололась крепко в одном блоге- заявив, ч то образование ей родители оплатили. Но не учла поганка один нюанс - в СССР не было платного образования, разве что перед войной платили в старших классах школы что-то около 150 рублей в год, по ценам 1961 года это 15 рублей. Но после смерти Сталина эти платежи отменили в 1956 году, как и вузах, которое было 25 рублей в год по ценам 1961 года, когда средняя зарплата рабочего в 1948 году была порядка 380 рублей в МЕСЯЦ или 38 рублей в ценах 61-го года..