Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 марта заявил, что глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лэмми не должен высказываться о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Лондон не играет в них никакой роли.