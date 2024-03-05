Как евреи "москали" бьют евреев "бандеровцев"... в Израиле

SI

Sergey Ivanov

А вы не задумывались, почему так? А ведь этот факт имеет объяснение! И он- в истории еврейского народа. После того, как арабы вытеснили евреев с их исторических земель, (куда их привел сам Моисей!) евреи рассеялись по миру и стали удобной мишенью в каждом государстве, где они попытались обосноваться. В самом деле: Разрозненные, малочисленные евреи были неспособны защитить себя, свою собственность. А с другой стороны- они оказались удобной мишенью, на которую легко перевалить все проблемы власти. Как это удобно: Вместо того, чтобы искать причины политических и экономических неудач, проще показать пальцем на евреев- и тем самым направить ненависть народа на ложную цель. Евреев власти обвиняли всегда и во всем! Потому, что знали, что сопротивления не будет. С другой стороны, для евреев были закрыты многие виды деятельности: ведь собственность могли легко отнять! Значит, остается только один путь: Наука. Вот почему среди евреев так много ученых, музыкантов, шахматистов... И ведь народ не задается вопросом: Как так получилось, что евреев в России около 1%- но именно они во всем и виноваты! Тогда закономерно возникает другой вопрос: Если 1% евреев сумел подчинить себе 99% русских- то чего стоят русские? Может быть, проблема не в евреях, а в русских? Да, верно: Есть у евреев малосимпатичная черта: Каждый еврей тащит за собой на теплые места своих евреев. Но хочу вам заметить: Еврей не потерпит рядом с собой дурака и охотнее будет работать с умным русским, чем с дураком евреем. Да и неплохо бы и русским поучиться у евреев этой взаимовыручке! Поэтому, когда вы в следующий раз выскажете эту глупость, что во всем виноваты евреи- то оглянитесь прежде на себя: Может быть, евреи просто более талантливы? Более устремленные, чем вы? И именно поэтому оказались выше вас? А все эти вопли, что евреи Россию продали- это для русских недоумков, которые неспособны ни на что и поэтому бешено завидуют всем, кто добился хоть немного большего. Ну, а для власти вот такие русские идиот- патриоты выгодны тем, что власть может всегда показать пальцем на евреев и сказать: Вот кто во всем виноват! И человеческое стадо не раздумывая бросится топтать евреев, не отдавая себе отчет, что истинный враг совсем в другом месте.