Fox News: Джо Байден уснул на похоронах экс-президента США Джимми Картера

Во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером камеры телеканала Fox News зафиксировали, как действующий президент Джо Байден закрыл глаза, что вызвало предположения о том, что он мог уснуть.
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