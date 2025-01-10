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Fox News: Джо Байден уснул на похоронах экс-президента США Джимми Картера

Fox News: Джо Байден уснул на похоронах экс-президента США Джимми Картера

Во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером камеры телеканала Fox News зафиксировали, как действующий президент Джо Байден закрыл глаза, что вызвало предположения о том, что он мог уснуть.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
мог бы прилечь рядом с усопшим. никто бы не отличил.
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18 час.

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