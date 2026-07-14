iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Миссия быстрого реагирования: российские учёные рассчитали, как догнать межзвёздные объекты

Миссия быстрого реагирования: российские учёные рассчитали, как догнать межзвёздные объекты

И при этом сэкономить топливоУчёные Московского физико-технического института (МФТИ) и Института прикладной математики РАН разработали систему для полётов к межзвёздным объектам, залетевшим в Солнечную систему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии