Миссия быстрого реагирования: российские учёные рассчитали, как догнать межзвёздные объекты

И при этом сэкономить топливоУчёные Московского физико-технического института (МФТИ) и Института прикладной математики РАН разработали систему для полётов к межзвёздным объектам, залетевшим в Солнечную систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии