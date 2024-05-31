Тейлор-Грин назвала безумным разрешение Байдена Украине наносить удары по РФ

Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин назвала безумием решение президента Джо Байдена снять ограничение на применение Украиной американского оружия для нанесения ударов по российской территории.
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