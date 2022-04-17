Военнослужащие ВАИ ЦВО обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения международного этапа соревнования «Саянский марш»

Военнослужащие ВАИ ЦВО обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения международного этапа соревнования «Саянский марш»

Международный этап соревнований «Саянский марш», проходил с 11 по 14 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае.

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