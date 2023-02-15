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Андрей Свечников не забил в 17-м матче подряд. У него 1 бросок, 4 хита, 4 минуты штрафа и «минус 1» за 17:49 с «Вашингтоном»

Андрей Свечников не забил в 17-м матче подряд. Форвард «Каролины» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2).

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