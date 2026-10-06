На Курилах произошло два землетрясения за час

В Тихом океане возле Курильских островов зафиксированы землетрясения магнитудой 6,1 и 4,6. Об этом сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
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