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Царьград

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Какие периоды войдут в пенсионный стаж: разъяснения Госдумы

Какие периоды войдут в пенсионный стаж: разъяснения Госдумы

Депутат Николай Коломейцев раскрыл детали формирования страхового стажа, включая периоды службы, ухода за детьми и другие социально значимые этапы жизни.

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