Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя, как 13-летние подростки

Виктор Тимошевский

Издержки профессии одной и занятий спортом другой. Обе с огромным прибабахом. А главное,это говорит о тщательной проработке ЦРУ и МИ6 в подборе кандидатур для полного развала ЕС и Европы в целом. Все делается чужими руками,сами в тени,а понесенные расходы сторицей им окупятся. Если уже не окупились.