RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 253 подписчика

Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя, как 13-летние подростки

Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя, как 13-летние подростки

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя, как 13-летние подростки, а не как взрослые люди: они «хлопают дверью» и отгораживаются от окружающего мира, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Твари они тупорылые.
Ответить
15 час.
Виктор Тимошевский
Издержки профессии одной и занятий спортом другой. Обе с огромным прибабахом. А главное,это говорит о тщательной проработке ЦРУ и МИ6 в подборе кандидатур для полного развала ЕС и Европы в целом. Все делается чужими руками,сами в тени,а понесенные расходы сторицей им окупятся. Если уже не окупились.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх