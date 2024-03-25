Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя, как 13-летние подростки, а не как взрослые люди: они «хлопают дверью» и отгораживаются от окружающего мира, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя, как 13-летние подростки
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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15 час.
лл
лина любимцева
Твари они тупорылые.
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15 час.
Виктор Тимошевский
Издержки профессии одной и занятий спортом другой. Обе с огромным прибабахом. А главное,это говорит о тщательной проработке ЦРУ и МИ6 в подборе кандидатур для полного развала ЕС и Европы в целом. Все делается чужими руками,сами в тени,а понесенные расходы сторицей им окупятся. Если уже не окупились.
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15 час.
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