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Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ

Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своим решением приостановил набор личного состава в штурмовые полки ВСУ, что стало первым серьезным ограничением для элитных подразделений.

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