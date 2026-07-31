Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своим решением приостановил набор личного состава в штурмовые полки ВСУ, что стало первым серьезным ограничением для элитных подразделений.
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