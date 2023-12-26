Врач Хачирова: при скачках давления стоит определить безопасную дозу кофеина

При проблемах с сердцем и сосудами человеку можно не исключать кофе из рациона. Достаточно определить безопасную дозу, которую можно выпивать без вреда для здоровья, сообщила кандидат медицинских наук, кардиолог и диетолог Асият Хачирова.
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