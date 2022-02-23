Аргументы недели

97 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    Жизнь весит на нитке, а он думает о прибыткеГлава МИД Украины...
  • Владимир Соловьев
    Да уже все бросили чемодан без ручки: ценности никакой, а кормить такую ораву...............Глава МИД Украины...
  • Valentina Fortuna
    glaza u straha veliki.a geratcenko vrun.Бывший замглавы М...

Депутат Рады Кива заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории Украины

Депутат Рады Кива заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории Украины

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил в среду, 23 февраля, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые в советское время вошли в состав Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх