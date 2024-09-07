Китай готовится запустить миссию «Тяньвэнь-3» по доставке образцов грунта с Марса в 2028 году

Китай готовится запустить миссию «Тяньвэнь-3» по доставке образцов марсианского грунта в 2028 году. Об этом 5 сентября сообщил Лю Цзичжун (Liu Jizhong), главный конструктор Tianwen-3, на второй международной конференции по исследованию дальнего космоса (Tiandu) в Туньси, провинция Аньхой.