Гений про злодейства Борис Вишневский А что там, из Центра, говорят, с глубоким прискорбием сообщают, что звание иностранного агента присвоили Борису Вишневскому? Давно пора.
Прощаемся еще с одним иностранным агентом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Корпачев
я реально поверил, что ему 86! Ну и рожа...
Ответить
7 час.
Sergiy Che
Зря аффтор думает, что наш главный питерский "яблочный" либераст такой прям "дряхлый ни на что не годный дедушко!" Там ишшо есть порох в пороховницах - за деффками, в т.ч. несовершеннолетними ухлёстывать он мастак (а депутатский мандат прикрывал от преследований по закону)) - https://spb.dixinews.ru/news/mnenie/posle-domogatelstv-vishnevskiy-zapugival-studentok-gertsena-deputatskoy-korochkoy/
Ответить
2 час.
Свежие комментарии