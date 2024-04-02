Прощаемся еще с одним иностранным агентом

я реально поверил, что ему 86! Ну и рожа...

Sergiy Che

Зря аффтор думает, что наш главный питерский "яблочный" либераст такой прям "дряхлый ни на что не годный дедушко!" Там ишшо есть порох в пороховницах - за деффками, в т.ч. несовершеннолетними ухлёстывать он мастак (а депутатский мандат прикрывал от преследований по закону)) - https://spb.dixinews.ru/news/mnenie/posle-domogatelstv-vishnevskiy-zapugival-studentok-gertsena-deputatskoy-korochkoy/