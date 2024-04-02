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Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Гений про злодейства Борис Вишневский А что там, из Центра, говорят, с глубоким прискорбием сообщают, что звание иностранного агента присвоили Борису Вишневскому? Давно пора.

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Комментарии
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Андрей Корпачев
я реально поверил, что ему 86! Ну и рожа...
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7 час.
Sergiy Che
Зря аффтор думает, что наш главный питерский &quot;яблочный&quot; либераст такой прям &quot;дряхлый ни на что не годный дедушко!&quot; Там ишшо есть порох в пороховницах - за деффками, в т.ч. несовершеннолетними ухлёстывать он мастак (а депутатский мандат прикрывал от преследований по закону)) - https://spb.dixinews.ru/news/mnenie/posle-domogatelstv-vishnevskiy-zapugival-studentok-gertsena-deputatskoy-korochkoy/
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2 час.

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