Нефтепроводчики подготовились к работе в осенне-зимний период

О завершении подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг. сообщило АО «Транснефть — Урал» — одно из крупнейших структурных подразделений компании «Транснефть», мирового лидера в сфере трубопроводного транспорта нефти.
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