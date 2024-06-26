В XXI веке число крупных лесных пожаров удвоилось

Австралийские климатологи выяснили, что частота крупных лесных и степных природных пожаров выросла как минимум вдвое в промежутке между 2003 и 2023 годами, причем самый сильный прирост произошел в последние шесть-семь лет, сообщает ТАСС.
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