Движение транспорта на Хынчештском шоссе приостановлено

Мэрия Кишинёва сообщает, что в воскресенье, 13 апреля 2025 года, с 11:00 до 19:30 будет приостановлено движение транспорта на Хынчештском шоссе, на участке между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй (под мостом, микрорайон Телецентр).