Лионель Месси и Криштиану Роналду вошли в список номинантов на звание лучшего обладателя «Золотого мяча» в юбилейном голосовании: одноименная премия отмечает 70 лет и предлагает болельщикам выбрать лучшего обладателя награды за все время существования.