Задорова удалили до конца матча за толчок Хаудена на борт

Никита Задоров получил удаление до конца матча с «Вегасом» (3:6). За 10 секунд до конца первого периода защитник «Ванкувера» толкнул на борт форварда «Голден Найт» Бретта Хаудена, за что россиянину выписали 15 (5+10) минут штрафного времени — большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры.