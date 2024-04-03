Задорова удалили до конца матча за толчок Хаудена на борт

Никита Задоров получил удаление до конца матча с «Вегасом» (3:6). За 10 секунд до конца первого периода защитник «Ванкувера» толкнул на борт форварда «Голден Найт» Бретта Хаудена, за что россиянину выписали 15 (5+10) минут штрафного времени — большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры.
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