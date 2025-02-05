Тренер "Вашингтона" Карбери о голе Овечкина: в истинной манере за 0,1 до конца

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери кратко оценил заброшенную шайбу российского нападающего и капитана "столичных" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой Пантерз" за 0,1 секунды до конца третьего периода.
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