МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая перед театральными деятелями, пошутил, что сначала поостерегся обращаться к ним словом "коллеги", но после получения знака театрального общества может это делать с полным правом.
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