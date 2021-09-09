Олимпийское беспокойство: Россия снова готова принять Игры

Вопрос места проведения на территории России Олимпийских и Паралимпийских игр будет обсуждаться сразу после открытия для возможности заявки, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в Казани во время форума «Россия — спортивная держава!» В столице Татарстана сотни руководителей национальных и региональных организаций подводят итоги прошедших в этом году Олимпиады и Паралимпиады в Токио, решают, как привлечь к спортивному образу жизни 70% населения страны и строят планы на будущие крупные международные турниры.