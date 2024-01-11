Время пришло: в Италии заявили о «двойной стратегии» по конфликту на Украине

В Италии связывают помощь Украине с усилиями по «переговорному урегулированию». Министр обороны Гвидо Крозетто призвал к более активным дипломатическим усилиям, чтобы положить конец боевым действиям между Россией и Украиной.
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