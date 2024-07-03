Яндекс представил новый медийный формат – Баннер на сервисах Яндекса. С его помощью рекламодатели смогут получить широкий охват аудитории, повысить видимость рекламы в тот момент, когда пользователи потребляют контент или планируют досуг.
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