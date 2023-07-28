Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования на Украине, несмотря на линию Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на линию западных стран действовать исключительно в собственных интересах в любом международном конфликте, Российская Федерация готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на линию западных стран действовать исключительно в собственных интересах в любом международном конфликте, Российская Федерация готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
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