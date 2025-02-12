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Трамп ответил на возвращение американца Фогеля: Россия очень хорошо отнеслась к США

Трамп ответил на возвращение американца Фогеля: Россия очень хорошо отнеслась к США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на возвращение осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.

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