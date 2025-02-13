Воронежские девушки попались на съемках порно в Екатеринбурге

По информации официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина, проходящий по делу как организатор, привлек к сотрудничеству моделей из различных регионов страны, включая девушек из Воронежа, Белгорода и Челябинска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)