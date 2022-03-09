«Будем национализировать» – реакция на уход «McDonald’s» из России

Американская корпорация «McDonald’s» временно закрывает свои рестораны в России. Об этом в открытом письме к сотрудникам заявил президент и главный исполнительный директор «McDonald’s» Крис Кемпчински, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Американская корпорация «McDonald’s» временно закрывает свои рестораны в России. Об этом в открытом письме к сотрудникам заявил президент и главный исполнительный директор «McDonald’s» Крис Кемпчински, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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