Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Марк Хоу – Овечкину перед матчем с 786-м голом: «Удачи. Продолжай. Не останавливайся»

Марк Хоу – Овечкину перед матчем с 786-м голом: «Удачи. Продолжай. Не останавливайся»

Сын Горди Хоу Марк пожелал удачи Александру Овечкину перед матчем с 786-м голом. Капитан «Вашингтона» забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх