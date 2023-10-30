ООН: Почти 70% погибших в секторе Газа были женщинами и детьми

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцами и организации работ Филипп Лаззарини поделился информацией о погибших жителях сектора Газа после эскалации палестино-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии