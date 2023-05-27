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Лион (ATP). Финал. Серундоло сыграет с Фисом

Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 21 – 27 мая 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт Финал Артур Фис (Франция)  Франсиско Серундоло (Аргентина) Дата проведения 27 мая, 15.

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