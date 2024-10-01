AnTuTu назвал 10 самых мощных и недорогих смартфонов сентября

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили список самых мощных среднебюджетных смартфонов сентября. Лидером уже который месяц называют OnePlus Ace 3V на базе Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем набирает в AnTuTu 1,42 млн баллов.
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