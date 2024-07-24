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Царьград

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Защита Тимура Иванова отрицает причастность бывшего замминистра к финансовым преступлениям

Защита Тимура Иванова отрицает причастность бывшего замминистра к финансовым преступлениям

Подсудимый называет свои сомнительные должностные действия итогом гражданско-правовых отношений.Защита Тимура Иванова и сам экс-замминистра обороны, отвечавшего за всё армейское строительство, упорно отрицают вину в получении взяток от подрядчиков.

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