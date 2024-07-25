В Архангельске предъявлены обвинения лицам из числа руководства ООО «ЭкоИнтегратор» и бывшему сотруднику регионального министерства в совершении преступлений коррупционной направленности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам, генеральному директору ООО «ЭкоИнтегратор» и бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
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