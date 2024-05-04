Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по энергетическим объектам Украины

ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК).

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