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На юге США более чем 5 млн человек предложили покинуть свои дома из-за урагана

На юге США более чем 5 млн человек предложили покинуть свои дома из-за урагана

Таллахасси. США. 5,5 млн жителей Флориды получили предписание властей об эвакуации. Гражданам рекомендовано временно переселиться из своих домов в ближайшие укрытия, передает RT со ссылкой на New York Times.

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