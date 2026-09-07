Школьникам будут показывать патриотические мини-фильмы на «Разговорах о важном»

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, с этого учебного года школьникам с шестого по 11 класс будут показывать короткие патриотические фильмы о «героях, которые объединяют нашу страну» в рамках «Разговоров о важном».
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