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Школьникам будут показывать патриотические мини-фильмы на «Разговорах о важном»

Школьникам будут показывать патриотические мини-фильмы на «Разговорах о важном»

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, с этого учебного года школьникам с шестого по 11 класс будут показывать короткие патриотические фильмы о «героях, которые объединяют нашу страну» в рамках «Разговоров о важном».

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