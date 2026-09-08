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Собянин поблагодарил за работу штаб поддержки партии «Единая Россия»

Собянин поблагодарил за работу штаб поддержки партии «Единая Россия»

Мэр Москвы отметил, что ни один вопрос жителей столицы не пропадаетСергей Собянин встретился с членами штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

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