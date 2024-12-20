С Новым Годом! Дед Мороз приходи! Там, где персонаж носит имя Ахура Мазда, и там, где он – Дед Мороз, второе слово – это не Мазда (на пехлеви пишется "mazd", а в авестийском присутствует артикль "-āh": "mazdāh") и не Мороз, а птица – от инодевропейского "морх", а оба выражения равны по значению "Жар-птица".